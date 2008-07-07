Україна та ФРН об’єднають зусилля у протидії ВІЛ/СНІДу

У рамках візиту представників Федерального міністерства охорони здоров`я ФРН відбулася зустріч керівника Департаменту захисту від інфекційних захворювань Франца-Йозефа Біндерта та начальника відділу боротьби зі СНІД Інес Переа з заступником міністра охорони здоров’я України Валерієм Бідним та групою високопосадовців МОЗ України, що курують питання профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МОЗ України.

За словами Валерія Бідного, програмою уряду на найближчі 5 років передбачено фінансову підтримку на виконання програми по боротьби з ВІЛ/СНІД близько 4,5 млрд грн.. Кошти будуть витрачені на закупівлю обладнання, забезпечення доступності діагностування, якісне лікування. Особливе занепокоєння викликає недостатня профілактика ВІЛ/СНІД.

Франц-Йозеф Біндерт у свою чергу повідомив, що Німеччина зіткнулась з проблемою ВІЛ/СНІД більше 20 років тому та має досвід боротьби з інфекцією. “В Німеччині ця проблема відносно врегульована, тому ми хотіли б поділитись досвідом з українськими колегами”, - відзначив пан Біндерт, додавши, що в глобальному розумінні ця хвороба не має кордонів і її перемогти можна лише спільними зусиллями.

Сьогодні німецька делегація відвідала Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України та Міський центр профілактики і боротьби зі СНІДом.

Сторони підписали Меморандум між Німецьким товариством технічної співпраці та Міністерством охорони здоров`я України стосовно проекту “Німецько-Українська ініціатива з питань подолання ВІЛ/СНІД”.