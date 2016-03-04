У майже 80% родин готує їсти і майже в 60% вихованням дітей займається переважно жінка - опитування

У майже 80% родин готує їсти і майже в 60% вихованням дітей займається переважно жінка.

Такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Аналітичного центру RATING Pro.

У той же час 18% респондентів вважають, що в їхній сім’ї цей обов’язок поділяється порівну, тоді як лише у 3% сімей приготуванням їжі зайняті переважно чоловіки.

Понад половина жінок і дві третини чоловіків погодились з твердженням, що «готувати їжу в сім’ї повинна жінка». Характерно, що більш за все дана теза знаходить схвалення серед людей старшого покоління і мешканців сіл. Традиційно вважається, що жінки на заході України вміють смачно готувати, тому і відсоток респондентів, які стверджують, що готувати їжу повинна саме жінка, там вищий - 70% порівняно з 51% на сході.

Разом з тим, третина жінок і понад 40% чоловіків погоджуються, що представники сильної статі куховарять краще, ніж жінки. Таких більше серед людей з вищою освітою і тих, хто має вищі статки. За критерієм сімейного статусу, найбільшу підтримку дане твердження знаходить серед респондентів, які перебувають у громадянському шлюбі, дещо меншу – серед одружених і не одружених.

Читайте такожЧим більше у жінки дітей, тим повільніше вона старієКрім того, за даними опитування, у майже 60% родин вихованням дітей займається жінка. Так вважають половина чоловіків і майже 70% жінок. При цьому, більш як третина респондентів на дане запитання відповідають «порівну». Лише у 3% випадках функції виховання дітей покладають здебільшого на чоловіків, при цьому так вважають переважно самі чоловіки.

У половині випадків господарськими справами в сім’ї займається також жінка. При цьому серед опитаних жінок відсоток тих, хто погоджується з цією тезою, більший, ніж серед чоловіків - 58% проти 43%.

Аналітики «Рейтингу» зазначають, що на противагу вихованню дітей (де участь чоловіків мінімальна), домашнім господарством займається відносно більша кількість чоловіків (12%), але знову ж таки, це на думку переважно самих чоловіків. На заході кількість чоловіків, які займаються господарськими справами, вдвічі вища, ніж в інших регіонах країни.

За даними опитування, третина його учасників вважає, що чоловіки в цілому мають більше вільного часу порівняно з жінками. Водночас майже половина зазначають, що у даному аспекті представники різних статей знаходяться на рівних. Більше половини чоловіків вважають, що «жінка не має права обмежувати чоловіка у тому, як йому проводити вільний час» (серед жінок таких - майже вдвічі менше). При цьому, якщо серед неодружених людей тезу поділяють понад 50%, то серед розлучених – лише третина. Більше схильні наділяти чоловіків свободами люди молодого віку, а також ті, які не мають дітей.

Лише 28% чоловіків і дещо більше третини жінок вважають, що жінка має право у будь-який момент знехтувати домашнiми обов`язками i зайнятися власними справами». Більш прогресивними у своїх поглядах є неодружені та розлучені люди, тоді як одружені пари налаштовані більш традиційно. Логічно, що більш консервативні в оцінках обов’язків жінки люди, які мають дітей, а також представники старшого покоління.

Як стверджують автори опитування, більше 40% чоловіків і чверть жінок погодились з тезою, що жінка не повинна обтяжувати чоловіка домашніми справами. Дана теза знаходить вищу підтримку серед людей старшого покоління, а також серед бідних та малозабезпечених верств населення. Зі зростанням рівня освіти зростає і скепсис до даного твердження.

В опитуванні взяли участь 1800 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,4%.