В Україні відбудуться безкоштовні обстеження очей на глаукому

В рамках Всесвітнього тижня боротьби з глаукомою, з 6 по 12 березня в Україні відбудуться безоплатні обстеження очей на глаукому та консультації фахівців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що в ці дні в усіх регіонах України буде здійснена санітарно-просвітницька робота серед населення та медичних працівників усіх спеціальностей стосовно ранньої діагностики та лікування захворювання, відбудуться лекції, скринінги на глаукому, виступи фахівців у засобах масової інформації.

Як відомо, глаукома є важким захворюванням органу зору, посідає одне з перших місць серед інвалідності по зору та при відсутності раннього виявлення та лікування призводить до неминучої сліпоти.

В Україні хворі на глаукому становлять основну частку інвалідів першої групи (найтяжчої).

Фахівці нагадують, що сліпота при глаукомі приходить внаслідок загибелі зорового нерву (атрофії), основною причиною якої є підвищення внутрішньоочного тиску. Тому важливо усім особам старше 40 років один раз в рік контролювати рівень внутрішньоочного тиску, а при наявності захворювання – ще частіше.

Читайте такожДослідження показало, що любителі собак не схильні до глаукоми«Діагностика глаукоми не завершується вимірюванням внутрішньоочного тиску. Для встановлення діагнозу необхідно перевірити зір, поле зору (на початку захворювання, або лише при підозрі на нього – комп'ютерними методами), стан зорового нерву (традиційним оглядом – офтальмоскопією та комп'ютерними методами), виміряти рівень тиску в оці. При необхідності лікар запропонує ще додаткові методи обстеження, які допоможуть своєчасно встановити діагноз», – йдеться у повідомленні.

Глаукома належить до прогресуючих захворювань, проте раннє виявлення, адекватне лікування та чітке дотримання рекомендацій лікаря допоможуть успішно з ним боротися, наголосили в Мінохоронздоров’я.