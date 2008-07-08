Мін’юст пропонує надати однакові права обом батькам дітей, хворих на СНІД

Міністерство юстиції пропонує забезпечити рівну участь матері й батька у догляді та вихованні дитини, хворої на синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, зокрема, пропонується внести зміни до Закону України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення” щодо встановлення права для кожного з батьків отримувати щорічну відпустку у літній чи інший зручний для них час до досягнення дітьми 16-річного віку.

Відповідний проект закону виставлений для консультацій з громадськістю на офіційному сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua).

Законопроектом також пропонується вилучити статтю 22 з чинного Закону, яка встановлює, що право на одержання щорічної відпустки у літній чи інший зручний для них час мають матері, які мають дітей віком до 16 років, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД. І лише у разі відсутності матері та виховання такої дитини батьком або іншою особою це право надається цим особам.

Натомість пропонується доповнити Закон положенням, в якому передбачити, що обоє батьків таких дітей, а також особи, що їх заміняють, мають право на отримання щорічної відпустки у літній чи інший зручний для них час.

Пропозиції та коментарі до зазначеного законопроекту прийматимуться до 1 серпня 2008 року на електронну адресу: soroka@minjust.gov.ua, повідомляє прес-служба відомства