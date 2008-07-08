8 липня – Всесвітній день боротьби з алергією

Сьогодні у всьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з алергією, який вперше був проведений в 2005 році за рішенням Всесвітньої організації алергії /WAO/ і Всесвітньої організації імунопатології /WIPO/.

Хвороби, які ми тепер називаємо алергічними, були відомі дуже давно. Ще за часів Давнього Єгипту були описані симптоми, які можна розглядати як клінічні прояви алергії. Але, не дивлячись на це, людство звернуло увагу на цю недугу лише в XIX столітті, а розібралося в природі цього явища тільки до кінця XX століття.

За статистикою, алергією страждає кожен п`ятий житель нашої планети: кожен шостий американець, кожен четвертий німець. А в мегаполісах до цього неприємного захворювання схильно від 30 до 60 % населення.

За останні 30 років алергічні хвороби, зокрема бронхіальна астма, стали найшвидшими захворюваннями, що розповсюджувалися, у всьому світі. Сьогодні кожна третя дитина в країнах Європи страждає алергією, а кожен десятий - бронхіальною астмою.

По даним ВООЗ, в середньому, у всій Європі 10% дітей страждають від астматичних симптомів. При цьому в Західній Європі рівень симптомів вдесятеро вище, ніж в східних країнах. Міжнародне дослідження астми і алергії у дітей (ISAAC), проведене в 1995–1996 роках, виявило, що щорічна середня поширеність самозареєстрованих симптомів астми у підлітків у віці 13–14 років по всій Європі складає 11,5%. Цей рівень варіюється від 2,6 до 4,4% в Албанії, Румунії, Грузії, Греції, і до 29,1–32,2% в Ірландії і Великобританії. Це наводить на думку про те, що західний спосіб життя пов`язаний з алергічними хворобами у дітей.

На жаль, більшість людей самі часто дуже легковажно відносяться до цієї хвороби, не надаючи їй великого значення. Багато хто навіть не усвідомлює, що хворі, відносячи симптоми алергії на рахунок інших захворювань. Нерідко людина страждає із-за елементарного незнання симптомів, видів і методів лікування алергії. Недостатня інформованість і знання цієї проблеми, не тільки серед населення, але і серед медпрацівників призводить до того, що неправильне і невчасне лікування викликає розвиток серйозних, деколи загрозливих життю ускладнень.

Ініціатива проведення Всесвітнього дня боротьби з алергією повинна внести вагомий внесок до розповсюдження знань про цю недугу серед найширших верств населення, продемонструвати серйозність цієї неприємної хвороби, необхідність профілактичних і лікувально-діагностичних заходів.