В Україні завершився третій раунд додаткової імунізації проти поліомієліту, що проводився в рамках реагування на спалах хвороби, який був зафіксований в країні влітку 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, за даними заступника міністра Ігоря Перегінця, у третьому раунді було охоплено щепленням 3 млн 82 тис. 519 дітей, що становить 81,7% від запланованої кількості.

Зазначається, що трьом регіонам вдалося вакцинувати найбільшу кількість дітей - це Миколаївська область (95,5%), Харківська (96%) та Хмельницька (95,7%). Найменший рівень охоплення вакцинацією, за результатами третього раунду, показали Львівська (67,6%), Одеська (67,9%), Волинська (67,3%) та Київська (62,3%) області.

Читайте такожМенше третини матерів в Україні знають, що поліомієліт може призвести до паралічу дитини Перегінець нагадав, що перший раунд додаткової імунізації (з 19 жовтня по 9 листопада 2015 року) завершився з результатом в 65,7% вакцинованих дітей. Другий раунд тривав з 30 листопада до 18 грудня 2015 року - тоді вдалося охопити вакцинацією 75,1% дітей від загальної кількості тих, які підлягали вакцинації.

За словами координатора команди ВООЗ з реагування на спалах поліомієліту в Україні Денніса Кінга, всі три раунди додаткової імунізації проти поліомієліту були непростими в Україні, було докладено безліч зусиль.

«Представники МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ за цей час відвідали багато регіонів, провели низку медіа-зустрічей. Всесвітня організація охорони здоров`я вітає посилену комунікаційну кампанію МОЗ, покликану спинити спалах страшної хвороби в країні. Адже поліомієліт – це так звана друга чума світу і дуже важливо її викорінити», - зазначив Кінг.

У МОЗ наголосили, що вже у квітні 2016 року сертифікаційна комісія міжнародних експертів проаналізує, як саме держава відповіла на спалах поліомієліту, і чи залишиться за Україною статус «країни вільної від поліомієліту».