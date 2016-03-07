Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про необхідність запровадження страхової медицини і законодавчого затвердження переліку безоплатних медичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відвідуючи в Полтаві Центр екстреної медицини та медицини катастроф.

«Нам необхідно на законодавчому рівні затвердити перелік безоплатних медичних послуг. І треба запроваджувати страхову медицину. Це зараз головне завдання реформування системи охорони здоров'я», - підкреслив прем'єр.

Яценюк також заявив, що такі центри медицини катастроф, як у Полтаві, повинні бути в кожному регіоні, повністю укомплектовані комп'ютерами і кадрами.

Читайте такожСтрахова медицина в Україні запрацює тільки за наявності фінансової основиЗа його словами, лікарі, виїжджаючи до пацієнта, повинні мати можливість зробити електрокардіограму, яку з місця виклику передадуть у центр.

«Тут (у центрі) розшифрують і відразу ж хворому нададуть необхідну допомогу. Якщо буде необхідність хворого госпіталізувати, то в лікарні вже повинна чекати бригада медиків з електрокардіограмою на руках. Саме так повинні працювати лікарі швидкої допомоги», - зазначив Яценюк.