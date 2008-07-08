Фармкомпанію ”Пфайзер” звинувачують у загибелі 200 дітей

У Нігерії сьогодні поновлюються слухання у справі американської фармацевтичної компанії "Пфайзер", яку обвинувачують у загибелі дітей.

У 1996 році в Нігерії концерном із США на 200 дітях в штаті Кано під час епідемії менінгіту був випробуваний антибіотик "трован", що не пройшов клінічних випробувань. В результаті експерименту 11 дітей загинули, ще десятки стали інвалідами. Уряд країни добивається від "Пфайзер" компенсації у розмірі 6,95 млрд доларів, а власті штату Кано - ще 2,75 млрд доларів.

Справа розглядається верховним судом Нігерії. Американській компанії висунуті звинувачення по 8 пунктам, включаючи "злочинну змову" і "навмисне нанесення тяжкої шкоди здоров`ю".

У 1997 році Управління США з питань якості продовольства і медикаментів видало дозвіл на застосування "трована" для лікування дорослих, але не схвалило використання препарату для лікування дітей.

ami-tass.ru