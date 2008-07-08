90 % українських кисломолочних продуктів небезпечні для здоров`я

Близько 90% кисломолочних продуктів, вироблених в Україні, є небезпечними для здоров`я.

В результаті перевірок, проведених Держспоживстандартом у всіх регіонах України, виявлено, що кількість консервантів в цих продуктах перевищує безпечну для здоров`я людини норму. Зокрема, бензолова кислота може стати причиною розвитку алергії або раку.

"Коли ми перевірили кисломолочні продукти, в них ми виявили і штучні фарбники, і консерванти, і сорбінову, і бензолову кислоти. У гонитві за прибутком виробники купували дешеві фруктові наповнювачі, які не передбачені для використання в молочних продуктах", - підкреслив начальник науково-дослідного Центру перевірки продукції Укрметрдержстандарт Володимир Семенович.

За його словами, кисломолочні продукти належать до тієї категорії продуктів, де заборонено використовувати штучні фарбники і консерванти.

Загрозу несуть також тістечка, вафлі та торти з великою кількістю рослинних жирів – вони також можуть стати причиною розвитку раку.

korrespondent.net