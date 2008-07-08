Єврокомісія реформує європейську охорону здоров`я

Єврокомісія обнародувала пакет законопроектів у області європейської системи охорони здоров`я. Основне нововведення системи законопроектів зводиться до того, що громадянин ЄС може одержати медичне лікування в будь-якій з країн Євросоюзу.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, у разі ухвалення нових проектів, пацієнтам не потрібно буде діставати схвалення свого місцевого лікаря на амбулаторне лікування за кордоном. Нововведення дозволять громадянам ЄС вільніше і комфортніше переміщатися по Європі. Планується, що системи охорони здоров`я різних країн обмінюватимуться досвідом, створювати загальні стандарти для підвищення якості послуг та їх ефективності.Разом з тим, щоб присікти таке явище, як "оздоровчий туризм", коли громадяни з менш забезпечених європейських країн цілеспрямовано приїжджають на лікування в забезпеченіші, закордонне лікування покриватиметься в тому ж об`ємі, в якому воно обійшлося б на батьківщині пацієнта. Виняток становитимуть лише хворі, які були терміново госпіталізовані в результаті нещасного випадку, загострення важкого хронічного захворювання і т п. Пацієнти, охочі пройти курс стаціонарного лікування за кордоном, повинні будуть заздалегідь одержати дозвіл.Проте сьогоднішня статистика свідчить, що лише кожен сотий турист-європеєць, що приїхав в іншу країну, користується послугами іноземних лікарів. Законопроект вступить в силу після схвалення Європарламентом і ратифікації всіма 27 країнами ЄС.Також представлений "соціальний пакет" - заходи по поліпшенню правової ситуації інвалідів, літніх людей, представників сексуальних, релігійних та інших меншин. Так, наприклад, люди, що пересуваються за допомогою інвалідного крісла-коляски або сліпі, повинні дістати рівні можливості в користуванні магазинами, ресторанами, стадіонами, підприємствами сфери послуг, вокзалами, державними установами. БелаПАН