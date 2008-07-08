Сережки і зубні пломби можуть викликати м`язову агонію

Люди можуть роками мучитися нез`ясовними м`язовими спазмами і болями, навіть не підозрюючи, що вони можуть знов стати сильними і здоровими, просто знявши сережки або замінивши зубні пломби. До такого висновку, прийшла днями група лікарів-хиропрактиков, що не використовують для лікування лікарські засоби.

Дослідивши безліч пацієнтів, вони встановили, що в багатьох випадку біль можуть викликати шматочки металу, що встромлюються або навіть просто торкаються до шкіри. Провокаторами м`язової агонії часто стають прості сережки або металеві пломби.

На думку експертів, нервова система автоматично намагається "врятувати" ті частини тіла, які потрапили в зону "небезпечного контакту" з металом, і задіює в цій своєрідній "втечі" найближчі м`язи. Вони, у свою чергу, викликають ланцюгову реакцію - і через короткий час весь організм починає "корчитися від болю".

Найсумніше в цьому те, що людина не може знайти причин і впадає в депресію, спостерігаючи, як ніщо - ні не повноцінний відпочинок, ні спеціальні вправи, ні дієта - не приводять до позбавлення.

Хороша новина в тому, що тепер, після публікації результатів дослідження, з`явилася надія, що, дізнавшись про них, люди просто виймуть з вух сережки і замінять пломби на акрилові, і зможуть забути про роки, прожиті в болі.

Британський криопрактик Саймон Кінг - один з 250-ти лікарів, що сповідають такий метод лікування, розповів, як йому прийшла в голову ідея про металевих "провокаторів" болю. За його словами, його завжди цікавило, чому часто люди відновлюються після серйозних травм і поранень набагато швидше, ніж ті, хто, здавалося б, повинні вмить встати на ноги. І спостереження показало - всі, хто поволі і важко відновлювався, носили металеві предмети.

Кинг стверджує, що сережки в основному провокують шийні і зубні болі, а прикраси на зразок ланцюжків, намист і годинника можуть викликати артрит.

Висновки фахівця розповсюдилися в медичному середовищі і починають користуватися там успіхом. Ряд лікарів, причому не тільки хиропрактиков, але і що сповідають традиційні методи лікування, вже заявили, що в міркуваннях Кинга поза сумнівом є раціональне зерно.

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