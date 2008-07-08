В одному з сіл Криму скажена кішка покусала 5 людей

В одному з сіл Криму бездомна скажена кішка напала на 5 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався в селі Гвардійське Первомайського району автономії.

«Бездомна кішка «окупувала» дорогу й нападала на кожного, хто наважився зайти на її територію. За один день жертвою тварини стали п`ятеро людей», - повідомили в МНС. Жінки 59 і 52 років, 19-річна й 13-річна дівчата, а також 35-річний чоловік одержали численні укуси й подряпини рук і ніг.

Тварину, яка покусала людей, було знищено. Результати проведеної експертизи підтвердили: кішка була хвора на сказ.

Зараз постраждалі проходять амбулаторне лікування. У СЕС Первомайського району зазначають: говорити про прогнози - рано, оскільки інкубаційний період сказу триває від місяця до року.

У селі знищили трьох дворових собак і трьох домашніх котів, «яких підозрюють у контакті з хворою твариною». Проти сказу щеплено 62 собаки й 50 котів, вакцинація триває.

Первомайською райдержадміністрацією у зв`язку з виявленим сказом тварини винесено розпорядження про введення карантинного обмеження в селі Гвардійське, а також прилеглої території, радіусом 10 кілометрів.