Кабмін вирішив провести відкритий конкурс на посаду уповноваженого з питань сім'ї

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з посиланням на міністра Кабінету міністрів Ганну Онищенко.

За її словами, відповідне рішення буде винесене на найближче засідання уряду. До конкурсу будуть залучені науковці, представники громадських правозахисних та релігійних організацій, представники профільних міністерств та відомств.

При цьому Онищенко зауважила, що «Адріан Буковинський не вступив на посаду урядового уповноваженого з питань сім'ї, зараз щодо нього проводиться спецперевірка».

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Як повідомлялося, рішення про призначення Буковинського на посаду уповноваженого з питань сім'ї було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 2 березня. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про зв’язки Буковинського із небезпечною сектою та про його гомофобські погляди.