ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають продовжувати вакцинувати українських дітей проти поліомієліту

Протягом першого туру вдалося провакцинувати 65,7% дітей, протягом другого – 75,1%, протягом третього - 81,7% від запланованої кількості.

За словами заступника Міністра охорони здоров’я Ігоря Перегінця, наявний рівень вакцинації в Україні сьогодні є недостатнім, адже щоб подолати спалах поліомієліту, вакцинацією необхідно охопити не менше 95% дітей. Тому він спільно із представниками ВООЗ і ЮНІСЕФ наголосив на необхідності продовжити вакцинувати дітей проти поліомієліту тим, хто ще не встиг цього зробити.

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«МОЗ України спільно з ВООЗ і ЮНІСЕФ закликаємо батьків, у яких є діти до 6-ти років і хто пропустив вакцинацію під час трьох раундів та не отримав три додаткові дози вакцини ОПВ, йти та вакцинувати своїх дітей. У кого є діти віком від 6 років до 10-и років потрібно отримати одну додаткову дозу ОПВ вакцини найближчим часом, якщо під час третього раунду цього не було зроблено. Якщо діти не були вакциновані жодного разу від поліомієліту, спочатку вакцинувати потрібно вакциною ІПВ, а через 2 тижні – ОПВ. Лише такими діями ми зможемо зупинити циркуляцію поліовірусу та забезпечити колективний імунітет, аби вберегти нашу країну від страшної, невиліковної хвороби», - повідомив заступник Міністра.

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Як відзначила представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Берберіс, починаючи з вересня минулого року, досягнуто значного прогресу в Україні в питанні імунізації проти поліомієліту завдяки Міністерству охорони здоров`я, міжнародним партнерам, батькам, вчителям. Але незважаючи на всі зусилля, Україні не вдалося досягнути світових стандартів рівня охоплення дітей вакцинацією. «Діти України наразі залишаються в небезпеці, тому зупинятися не можна, адже кожна дитина має отримати три дози вакцини проти поліомієліту. Якщо батьки пропустили трираундову імунізацію, ще не пізно зробити необхідне щеплення – вакцина є в регіонах в достатній кількості, вона безпечна та ефективна», - додала Джованна Барберіс.

Фахівці рекомендують не зволікати та пройти вакцинацію саме протягом найближчого місяця. «Згідно з рекомендаціями ВООЗ, з середини квітня 2016 року усі країни світу, у тому числі й Україна, мають перейти на використання бівалентної вакцини ОПВ проти поліомієліту. Наразі МОЗ України разом з представниками міжнародних організацій розробляє план переходу, який згодом буде оприлюднений. До цього часу всі країни світу, і Україна зокрема, використовують тривалентну вакцину ОПВ. Ця вакцина – якісна, ефективна, безпечна, і є в наявності. Ми рекомендуємо сьогодні максимально використати можливість вакцинуватися», - наголосив заступник Міністра охорони здоров`я Ігор Перегінець.