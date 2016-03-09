У Росію не пускають українських лікарів, які виїхали до Савченко - адвокат

Про це повідомив один з її адвокатів Микола Полозов у Twitter.

«Українські лікарі, які виїхали до Надії, на даний час перебувають на кордоні РФ. Їх не впускають сюди», - написав він.

Як повідомив УНІАН, раніше уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня, яка 4 березня розпочала сухе голодування.

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Сьогодні Савченко вже доставили до Донецького суду Ростовської області, де вона має намір виступити. За даними адвоката, стан здоров'я Савченко погіршився.

«У неї почалася гарячка, температура близько 38 градусів. Але виступати в суді має намір, незважаючи ні на що», - повідомляв Полозов.

Довідка УНІАН. Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення, і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.