Кава заважає завагітніти

Вживання чотирьох чашок кави в день перешкоджає зачаттю дитини. До такого висновку прийшли голландські вчені за наслідками дослідження за участю дев`яти тисяч жінок, що раніше вдавалися до процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Беа Лінтсен (Bea Lintsen) і її колеги з Університету Радбоуд в Наймегені спостерігали за жінками, що намагалися завагітніти за допомогою ЕКЗ, протягом 13 років після останньої процедури. З`ясувалося, що за цей період у 1350 жінок народилися діти, зачаті природним способом.

Аналіз способу життя і раціону харчування учасниць показав, що вживання чотирьох і більше чашок кави, міцного чаю або інших напоїв з кофеїном знижувало вірогідність зачаття на 26%. Приблизно такий же ефект мало вживання алкогольних напоїв три рази в тиждень. Ще істотнішу негативну роль грала надмірна вага жінки, а також куріння, повідомили дослідники.

Наприклад, у 36-річної жінки з надмірному вагою, що кілька разів удавалася до ЕКЗ, палила, вживала чотири чашки кави в день і алкоголь три рази в тиждень вірогіднісь зачати дитину природним чином рівна 5%. При нормальній вазі і відсутності трьох інших чинників ризику у тієї ж жінки, її шанси завагітніти складають 15%, відзначила Лінтсен. Таким чином, зміна способу життя дозволяє потроїти шанси на народження дитини при безплідді, підкреслили учені.

Звіт про результати дослідження був представлений на щорічній конференції Європейського суспільства репродукції людини і ембріології, що пройшла в Барселоні.

medportal.ru