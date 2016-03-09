Що треба знати про порядок перетину лінії розмежування з дітьми

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу щодо результатів моніторингу контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Зайцеве" та "Новотроїцьке" у Донецькій області.

Богданович зазначив, що нинішній порядок перетину лінії зіткнення на Донбасі дозволяє вивезти дитину з неконтрольованої території за наявності лише одного з батьків. Проте, завезти дитину назад можна лише або за наявності обох батьків, або ж за наявності довіреності від того з батьків, хто є відсутній.

"В цілому, це правильна норма, тому що з небезпечнішої, з неконтрольованої території краще надати можливість вивезти дитину навіть за наявності одного з батьків. А відповідно, щоб повернути (на неконтрольовану територію - УНІАН), то треба присутність, згода двох батьків. Це правильно", - сказав він.

Водночас, голова громадської організації наголосив, що безліч людей про цю норму не знають.

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"Дуже багато людей їдуть просто купувати продукти харчування або знімати гроші з банківської картки. Наприклад, мати з дитиною - нема з ким лишити на неконтрольованій території, - вона виїжджає і потім, не знаючи про цю норму, коли хоче вже повернутися назад не неконтрольовану територію, вона дізнається, що вона не може перетнути лінію зіткнення, тому що дитину не пропускають без присутності другого з батьків. Відповідно, про довіреність вона теж не знає, що вона мала в неї бути", - сказав Богданович.

Він висловив переконання, що необхідно інформувати громадян про відповідний порядок: або персонально, коли прикордонник бачить, що людина виїжджає з дитиною, або ж за допомогою попереджувальних табличок.