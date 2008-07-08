У Євросоюзі розпочинають активну боротьбу з дитячим ожирінням

Єврокомісія пропонує витрачати щорічно 90 млн. євро на забезпечення школярів свіжими овочами та фруктами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція була ухвалена сьогодні на засіданні Єврокомісії в Страсбурзі.

Згідно з пропозицією, Єврокомісія щороку витрачатиме 90 млн. євро з європейських фондів, які мають бути підкріплені грошима з національних бюджетів країн-членів ЄС.

Передбачається, що гроші з бюджету ЄС виділятимуться в рамках спільного фінансування з національними урядами у співвідношенні 50% на 50%, або 75% на 25% - для країн-членів з більш низьким рівнем ВВП на душу населення.

Головна мета пропозиції Єврокомісії – посилити боротьбу із зайвою вагою та дитячим ожирінням.

“Ця пропозиція демонструє, що ми маємо серйозні наміри для здійснення конкретних кроків для боротьби з ожирінням”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ.

В представлених пропозиціях Єврокомісія зазначає, що на сьогодні понад 22 млн. дітей в країнах-членах ЄС страждають від зайвої ваги, понад 5 млн. - від ожиріння. При цьому, ця цифра щорічно зростає на приблизно 400 тис. осіб.

В пропозиціях також зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує, щоб щоденна дієта включала 400 гр. свіжих фруктів та овочів на особу, однак дедалі менше європейців споживає таку кількість фруктів та овочів.

Пропозиції Єврокомісії передбачають, що, крім безпосередньо забезпечення шкіл свіжими овочами та фруктами, має також проводитися національними урядами і роз’яснювальна робота щодо якісного харчування.

Передбачається, що програма може бути розпочата вже з 2009/2010 навчального року.