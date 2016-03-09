У Росії суд не пустив до Савченко медиків

У Росії суд не пустив до української льотчиці, народному депутату Надії Савченко медиків, родичів і консулів.

Про це УНІАН повідомив її адвокат Марк Фейгін.

«Суд відмовився видати дозвіл медикам на відвідування Савченко. Відмовили також і матері, і сестрі, і консулам. Тепер Савченко можу побачити тільки я завтра, в СІЗО-3», - сказав Фейгін.

Як повідомив УНІАН, раніше уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.

На сьогодні стан здоров'я Савченко, яка 4 березня оголосила сухе голодування, різко погіршився. Проте українка заявила, що продовжить голодування, оскільки суд затягує оголошення вироку.

Зокрема, російський суд прийняв рішення оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Вона вимагала від російського «правосуддя» вироку протягом семи днів.

Читайте такожУ Росію не пускають українських лікарів, які виїхали до Савченко - адвокатСавченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.