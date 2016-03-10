У Києві презентували Маніфест за майбутнє без тютюну

Маніфест було презентовано на прес-конференції в УНІАН на тему “Кінець ери тютюну: план дій від лікарів та громадськості”.

У маніфесті йдеться, що реалізовані законодавчі заходи, такі як заборона куріння в громадських місцях, заборона всіх форм реклами сигарет і спонсорства, підвищення акцизів на тютюнові вироби та запровадження графічних попереджень про шкоду куріння дали значні результати у збереженні здоров'я українців.

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Натомість, законодавчі заходи в багатьох напрямках вже вичерпані і потрібні нові підходи до контролю з боку держави.

“У 2015 році не було реалізовано жодної антитютюнової ініціативи, контроль за виконанням законодавства послабився. Через інфляцію та цінові війни корпорацій сигарети стали більш доступними для населення. В результаті в 2015 році поширеність куріння в Україні не зменшилась, як це відбувалося у попередні роки. Тому потрібно ставити нові завдання та визначати стратегію у боротьбі із вбивцею номер один у світі - тютюном. Свій план ми виклали у Маніфесті за майбутнє без тютюну”, - повідомив керівник Українського центру контролю над тютюном ГО “Життя” Андрій Скіпальський.

“Наша мета - зробити Україну вільною від хвороб та смертей, пов'язаних з тютюном, і ми маємо зробити це не через засудження тих, хто колись почав курити і зараз не здатен це припинити. Ми хочемо створити такі умови, щоб нові покоління українців просто не захотіли курити, а нинішні курці - отримали стимули і можливості для звільнення від куріння”, - сказав завідувач відділу контролю за тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин Красовський.

Крім того, учасники заходу повідомили, що ще одна важлива мета маніфесту - посилення ролі держави, місцевих органів влади у боротьбі проти тютюну.

“Практично всі заходи з контролю над тютюном в Україні до цього часу започатковувалися та просувалися за ініціативи громадськості. Держава не реалізувала жодної програми для зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення. Українська влада на всіх рівнях має підвищити свою відповідальність у боротьбі проти тютюну, адже антитютюнові заходи довели свою ефективність у збереженні життя людей”, - підкреслив директор Інституту медіа-права, керівник проекту “Київ без тютюнового диму” Тарас Шевченко.

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У маніфесті, зокрема пропонуються такі першочергові завдання на шляху до повного звільнення України від тютюну: зменшувати цінову доступність тютюнових виробів шляхом підвищення акцизів; зробити всі робочі та громадські приміщення на 100% вільними від тютюнового диму; запровадити “небрендовану” пачку сигарет і заборонити сигарети зі смаковими добавками; запровадити сервіси із допомоги у відмові від куріння; розробити державну програму з контролю над тютюном; використовувати найкращі міжнародні приклади антитютюнового законодавства, зокрема країн Євросоюзу; викорінити вплив тютюнової індустрії; здійснювати інформаційні кампанії; викорінити нелегальну торгівлю тютюном.

Автори та підписанти документа звернулися до всіх активних громадян, органів законодавчої та виконавчої влади, керівників і представників системи охорони здоров'я із закликом зробити Україну вільною від тютюну.