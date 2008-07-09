У Дніпрі знайшли холеру

Запорізька санепідемстанція вчора, 8 липня, виявила холерний вібріон в пробах води, узятих в Дніпрі в районі водної станції ВАТ "Запоріжкокс", за словами фахівців, цього року в Запоріжжі вже був зафіксований випадок зараження холерою. Даний тип холерного вібріона не є токсигенным: хвороба проходить в легкій формі, але небезпека зараження достатньо висока.

За словами заввідділенням особливо небезпечних інфекцій обласної санепідемстанції Алли Циганкової, тип вібріона вже визначений. На думку фахівців, це вірус середнього ступеня небезпеки. "Ми виявили вібріон, який називається серовар Огава. Раніше ми з ним вже стикалися - минулого року аналогічний вірус був виявлений на пляжі Заводського району Запоріжжя. Особливої небезпеки він, як правило, не представляє. Проте з ним треба бути обережним - всяке трапляється", - попередила Циганкова.

Зараз встановлюється джерело забруднення водоймища. "Найбільш вірогідною представляється версія про те, що вірус занесений катером, що належить водній станції ВАТ "Запоріжкокс". На ньому періодично здійснюються водні прогулянки по Дніпру, а миють судно біля причалу, розташованого в трьох-п`ять метрах від пляжу, де проводилися проби", - говорить прес-секретар головного санлікаря Запорізької області Юрія Смирнова.

Ще однією можливою причиною зараження Юрій Смирнов назвав скидання баластних вод судна: "Можливо, людина, що є носієм холерного вібріона, справила потребу в гальюні, вібріон попав в річку - ось вам і розповсюдження інфекції. Дане місце розташоване в 150 метрах від центрального міського пляжу, тому займатися випадком доведеться серйозно".

Холера - гостре інфекційне захворювання з групи карантинних інфекцій. Його рознощиками є холерні вібріони, що викликають порушення водно-сольового обміну, унаслідок якого наступає обезводнення організму. Для захворювання характерне епідемічне розповсюдження і різноманіття клінічних форм: від безсимптомних до важких. Останні без своєчасного і адекватного лікування закінчуються летальним результатом.

Цього року в Запоріжжі вже був зареєстрований випадок інфікування холерою. Зараз в районі центрального міського пляжу і пляжу ОАО "Запоріжкокс" беруться додаткові проби. Якщо ситуація ускладниться, санепідемстанція обіцяє закрити для купання всі пляжі нижче дамби Дніпровської ГЕС.

kommersant.ua