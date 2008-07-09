Чверть китайців страждає від надмірної ваги

Більше чверті дорослих китайців страждає від надмірної ваги або ожиріння. Такі дані містяться в дослідженні, опублікованому в американському журналі про охорону здоров`я Health Affairs.

На думку лікарів, причина того, що китайці активно набирають вагу, зниження фізичної активності, а також європейська і американська кухня.

Автори дослідження вважають, що, якщо власті не діятимуть, до 2028 року кількість людей, що страждають від зайвої ваги, подвоїться. Дослідники також відзначають, що ситуація в Китаї дуже характерна для багатьох країн, що розвиваються.

Зв`язок між бідністю і ожирінням

Число тих, хто страждає від зайвої ваги, в Китаї упевнено росте з тих пір, як в країні почалося стрімке економічне зростання.

Дослідження було проведене групою лікарів на чолі з професором Баррі Попкиним. Вони обстежували більше 20 тисяч людей в різних областях Китаю. Висновки дослідження невтішні: неухильно росте число людей, хворих гіпертонією і діабетом, а 80% випадків смертей в Китаї пов`язано з неінфекційними захворюваннями: хворобами серця і злоякісними утвореннями.

Лікарі бачать причину цих недуг в зайвій вазі і нездоровому харчуванні китайців.

Традиційна китайська їжа складається здебільшого з овочів і рису.

За словами дослідників, зростання доходів китайських громадян привело до того, що в їх раціоні стало з`являтися значно більше м`яса і жирною їжі.

За словами оглядача Бі-Бі-Сі Джілл Макгиверінг, багато жителів китайських міст ведуть такий же спосіб життя як мешканці західних мегаполісів: у них немає часу правильно харчуватися і приділяти достатньо уваги фізичним вправам.

Навіть у сільській місцевості знижується фізична активність людей, оскільки ручна праця поступається місцем сільськогосподарській техніці.

Дослідники також відзначають, що людей, які страждають від надмірної ваги більше в сільських і бідних міських районах, ніж в тих частинах міста, де живуть люди з великим достатком.

Китайські власті говорять, що знають про проблему надмірної ваги громадян. Але до цього часу, як затверджують дослідники, не було зроблено необхідних кроків для пропаганди серед населення здорового способу життя.

news.bbc.co.uk