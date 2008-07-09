За 5 місяців населення Сумщини скоротилось на 5,7 тис. осіб
10:20, 09 липня 2008Країна
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Повідомляє Головне управління статистики
За січень-травень 2008 року населення Сумської області в усіх містах та районах регіону скоротилось на 5718 осіб.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Сумській області, народжених дітей було зареєстровано 4214, померлих людей – 9932.
Таким чином, загальний коефіцієнт народжуваності до смертності, тобто природного приросту (скорочення) населення Сумщини становив мінус 11,5 осіб на 1 тис. жителів. Цей коефіцієнт також від’ємний в усіх адміністративних одиницях області.
За цей час у регіоні було зареєстровано 1671 одружень і 1743 розлучень
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