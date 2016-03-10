Штаб Ахметова допоміг понад мільйону людей, які постраждали в конфлікті на сході країни

У 2015 році Штаб Ріната Ахметова працював за чотирма основними напрямками: доставка та видача наборів виживання дорослим і немовлятам у віці до 35 місяців, адресна допомога, психологічна допомога, а також допомога медикаментами.

Кількість людей, яким допоміг Штаб Ріната Ахметова з початку своєї роботи, в жовтні 2015 року досягла мільйона осіб.

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«Ми назвали звіт Штабу «Допомогти вижити». Ці два слова якнайкраще пояснюють зміст нашої роботи у минулому році. Допомогти вижити тим, хто найбільше потребує допомоги – це задача, яку поставив Рінат Ахметов, створюючи Гуманітарний Штаб, – сказала Римма Філь, координатор Штабу, – Кількість людей, які опинилися в такій ситуації, вимірюється цифрою з 6 нулями. Число людей, яким Штаб надав допомогу з початку своєї роботи, перевищив 1 млн. чоловік і на сьогодні складає – 1 млн 106 тис. осіб. Поки будуть люди, які потребують допомоги, Рінат Ахметов буде допомагати своїм землякам».

Обсяг гуманітарної допомоги в 4,6 мільйонів дорослих наборів виживання можна порівняти з населенням трьох південних областей України: Одеської, Миколаївської і Херсонської.

У травні 2015 року запустив Штаб бригади мобільного видачі, які доставляють набори виживання у найвіддаленіші населені пункти прифронтової зони. Продукти були видані мешканцям та переселенцям в 210 селищах і селах Донбасу, куди хоча б раз приїжджала мобільна бригада волонтерів.

У 2016 році Гуманітарний штаб продовжує доставляти дорослі і дитячі набори виживання на Донбас, надавати адресну допомогу. Психологи, які були навчені Штабом Ріната Ахметова за курсом «Травма війни», в 2016 році отримають можливість підвищити кваліфікацію.