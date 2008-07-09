Про що потрібно пам`ятати, відправляючись в аптеку

Кожен з нас іноді, а мабуть, і дуже часто, купує в аптеці ліки без рецепта. Тому що порадили знайомі, реклама хороша, всі купують саме це, або просто так вийшло. Але ж не всі ми лікарі або провізори. Не всі знають, що навіть найпоширеніші препарати, які ми звикли приймати при кожному проблемному випадку, якоюсь мірою небезпечні.

Ось візьмемо хоч би аспірин (ацетилсаліцилова кислота, аспірин УПСА або інші варіанти назви того ж самого препарату). Звичайно, він має протизапальну, жарознижуючу і болезаспокійливу дію. Але треба пам`ятати й іншу сторону його дії: аспірин небезпечний для людей з виразковою хворобою, оскільки може викликати її загострення і шлункові кровотечі. Крім того, він впливає на клітини крові, знижуючи її здатність згортатися. Потім можна тільки дивуватися: «Чому це у мене синяки місяцями не проходять? І взагалі, раніше навіть коли падав, їх не було. Тепер же трохи зачепи – вже синяк».

Аспірин для дітей раннього віку при тривалому застосуванні небезпечний розвитком хвороб крові, зокрема, лейкемією. Щоб шкідливих ефектів не було, потрібно не так вже й багато: пігулки запивати великою кількістю рідини, не менше склянки, а порошок розводити вказаною на упаковці кількістю води. І приймати його необхідно після їжі.

Є й інші розрекламовані препарати, які скрізь продаються без рецепту, – ібупрофен, диклофенак, вольтарен, фастум. Вони відносяться до нестероїдних протизапальних засобів і незамінні при різних болях. Але знову ж таки, приймаючи їх, потрібно пам`ятати, що, як і аспірин, вони подразнюють слизову оболонку шлунка. Не варто дивуватися, якщо ви ніколи не страждали гастритом, а тут раптом відчули болі у області шлунку після їх прийому. Необхідно стежити за своїм раціоном. Навіть використовуючи мазі, не забувайте пити вітаміни і соки, не захоплюйтеся спеціями і гострими стравами. Якщо у вас з`явилася печія, відрижка, головні болі, необхідно звернутися до лікаря і, можливо, перестати використовувати препарат.

Так само небезпечні і часто вживані нами анальгін і парацерамол. Ми користуємося ними при головних болях, грипі, просто нездужанні. А тим часом, при частому прийомі анальгіну можливий розвиток агранулоцитопенії. Це коли в крові немає лейкоцитів з певним типом ферментів. Вони захищають наш організм від всіх бактерійних інфекцій – пожирають бактерії. При їх відсутності (агранулоцитопенії) ми все частіше захворюємо і довше хворіємо. У важких випадках це загрожує повною відсутністю імунітету.

Парацетамол (він же эффералган, панадол, упсарин) не такий страшний, але потрібно пам`ятати, що він підсилює дію судинозвужувальних препаратів: мезатону, кодеїну та інших. Це загрожує різким підвищенням тиску. А взагалі, протиінфекційною дією він не володіє і при застудах просто знімає симптоми, але не лікує.

Тут не можна не пригадати про колдрекс, фервекс, фармацетрон і терафлю. Ці комбіновані препарати містять парацетамол у великих кількостях, а також антигістамінні і судинозвужувальні препарати. Перевищення дозування піднесе вам сюрприз у вигляді високого тиску, сонливості протягом дня і уповільнення реакції.

Це, звичайно, не всі ліки, але їх ми використовуємо частіше за інших. І тому давайте просто будемо уважні, не варто щось поспішно купувати від того ж головного болю. Один біль пройде, а інший може з`явитися. Хіба це нам потрібно? Іноді краще зайвий раз перепитати в аптеці, перечитати анотацію, порадитися з лікарем. Хороший фахівець ніколи не відмовить в пораді і завжди попередить про наслідки. Ми повинні пам`ятати про себе. І будемо здорові!

newsland.ru