Дітям, пораненим на Донбасі, необхідна реабілітація

Новим напрямком у роботі Штабу стане реабілітація поранених дітей.

«У базі допомоги Штабу 163 поранені дитини: 70% дітей поранено в Донецькій області, 30% – у Луганській. Протягом всього періоду роботи Штабу ми надаємо екстрену допомогу на лікування поранених дітей Донбасу. В 2016 році, за рішенням Ріната Ахметова, Гуманітарний Штаб оголошує про старт нової програми – «Реабілітація поранених дітей», – заявив Олександр Вишняков, директор Штабу. – Ми готові допомогти пораненим дітям повернутися до повноцінного життя: забезпечити реабілітацію в спеціалізованих центрах, а також забезпечити технічні засоби індивідуальної реабілітації».

Основні напрямки реабілітації дітей: лікування неврологічних захворювань, відновлення опорно-рухового апарату, відновне лікування внутрішніх органів, корекція стану після тривалого оперативного лікування, протезування кінцівок і очей.

Також, у 2016 році в рамках роботи Фонду Ріната Ахметова планується активізація проекту «Сирітству – ні!» і старт нового напряму роботи – «Наставництво». Наставництво є новим напрямком для Фонду. Основною метою проекту є підготовка дитини-сироти до самостійного життя.