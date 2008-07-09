У Донецькій області в червні майже на 60% виросла захворюваність на гострі кишкові інфекції

У Донецькій області в червні цього року, порівняно з травнем, на 59% зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області Тетяна БЕЛОМЕРЯ.

За попередніми оперативними даними, в червні в області було зареєстровано 1193 випадки кишкових інфекцій. При цьому найвищий рівень захворюваності відмічений у містах Донецьку, Єнакієвому, Краматорську, Селідовому, Сніжному, а також Новоазовському і Першотравневому районах.

"Згідно з висновками епідемічного розслідування, головними чинниками передачі кишкових інфекцій є харчові продукти, що їх отримує населенням в місцях стихійної торгівлі, або готуються вдома з порушенням правил гігієни і тривалий час зберігаються, які швидко псуються", - сказала Т.БЕЛОМЕРЯ.

Водночас вона наголосила, що в даний час захворюваність на кишкові інфекції в області не перевищує середні багаторічні показники. "Спалахи кишкових інфекцій в області не зареєстровані", - зазначила заступник головного санітарного лікаря.

Т.БЕЛОМЕРЯ наголосила, що у зв`язку із зростанням захворюваності обласною санепідслужбою посилено державний санітарний нагляд за водопостачанням, якістю харчових продуктів, виконанням вимог санітарно-протиепідемічного режиму в об`єктах епідемічного ризику, зокрема в оздоровчих установах. При цьому вона нагадала, що дуже важливим чинником протистояння кишковій інфекції є суворе дотримання жителями правил гігієни в побуті, на роботі і на відпочинку.