Савченко терміново необхідна медична допомога, українських лікарів не допускають

Про це на своїй сторінці у Facebook написав її адвокат Микола Полозов.

«Надія припинила сухе голодування, але вихід з нього відбувається з тяжкими ускладненнями», - повідомив він.

Полозов підкреслив, що вчора вона блювала водою, яку намагалася пити. Крім цього, стан її і без того виснаженого здоров'я стає все гіршим. Позначається стара проблема з камінням у нирках, загострена стресом для організму у вигляді голодування (особливо сухого). Висока температура, що не спадає вже кілька днів, свідчить, як мінімум, про серйозне запалення внутрішніх органів. Іншими словами, мінімум, що зараз необхідно в терміновому порядку зробити для Надії Савченко, - це провести її медичне обстеження, додав він.

«Російських медиків вона до себе не підпускає. Як пише сама Надія, тут, у Росії - старий ГУЛАГівський принцип «Не вір, не бійся, не проси» став її кредо. Разом з тим, українські медики все ще перебувають у Ростові-на-Дону, так і не отримавши дозволу від російської влади на зустріч і обстеження Надії. Мабуть, кремлівська образа, озвучена Лавровим, на її дії у суді, виявилася дуже глибокою», - зазначив Полозов.

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«Так чи інакше, Надії Савченко терміново потрібне хоча б медичне обстеження для оцінки поточного стану здоров'я, визначення потенційних ризиків і правильного виходу з сухого голодування. Я читав, що влада України звернулася до Німеччини з проханням надіслати своїх медиків до Надії. Але коли вони приїдуть? А вирішувати цю проблему потрібно терміново», - додав він.

Полозов висловив жаль, що російський омбудсмен Елла Памфілова не проявляє будь-якої активності у долі льотчиці у цей критичний момент.

«Усі двері в Росії для Надії закриті, а Україна зараз об'єктивно нічим не може оперативно допомогти заручниці. Адвокати - не лікарі і не можуть об'єктивно судити про стан її здоров'я. На мій суб'єктивний погляд, ситуація критична», - сказав Полозов.

Він закликав усіх людей, не байдужих до долі української льотчиці, максимально поширити цю заяву, докласти зусиль, щоб довести її до всіх політиків, чиновників, журналістів, до кого можна дотягнутися, до кого можна звернутися.

«Потрібно бити на сполох» - написав адвокат.