Бездимні тютюнові продукти підвищують ризик розвитку раку

Бездимні тютюнові продукти (БТП), такі як жувальний і нюхальний тютюн, підвищують ризик розвитку раку в трохи меншому ступені, ніж звичайне куріння. Так стверджують учені, що проводили дослідження застосування цих продуктів у всьому світі і вивчаючи їх можливий зв`язок з онкозахворюваннями. Група учених під керівництвом доктора Паоло Боффета (Paolo Boffeta) повідомляє в липневому номері авторитетного журналу "Ланцет: Онкологія" (The Lancet Oncology) про те, що БТП містять понад 80 канцерогенів, серед яких, – нітрозамини і важкі метали.

Одержані дані показують, що серед людей, що вживають БТП, захворюваність раком ротової порожнини вища на 80%, раком стравоходу і підшлункової залози – на 60%. Крім того, не дивлячись на відсутність даних європейських досліджень про підвищення захворюваності раком легенів серед цієї групи населення, дані американських досліджень свідчать про протилежне.

При цьому частка раку, що асоціюється з БТП, істотно відрізняється в різних країнах. Наприклад, тоді як в Індії і Судані понад 50% раку ротової порожнини пов`язано з вживання БТП, в США ця частка складає "всього" 4%.

В цілому, результати свідчать про сильний зв`язок ракових захворювань і БТП, відзначають автори дослідження, які при цьому не рекомендують такі продукти як альтернативу табакокурінню. Лише одиничні дослідження, проведені в США і Швеції, говорять про відносну перевагу переходу курця на БТП. В той же час, в цілому захворюваність по онкопатологии залишається найнижчою серед тих, хто не палить.

podrobnosti.ua