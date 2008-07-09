На Харківщині замовчують епідемію менінгіту?

У Ізюмській райлікарні під суворим карантином знаходиться близько 30 осіб. За всіма ознаками хвороба схожа на серозний (вірусний) менінгіт.

Як повідомив 24.ua один з потерпілих, серед госпіталізованих його дружина з восьмилітній син: «Вона поїхала відпочивати до батьків, дитина захворіла – почалися дикі головні болі, він не міг ходити, довелося нести в лікарню на руках. Зараз рідні вже третій тиждень знаходяться на карантині. До них не пускають, так що зв`язок тримаємо в телефонному режимі».

Потерпілий стверджує, що схожі симптоми і у інших потерпілих: головні болі, нудота, порушення координації рухів.

В Ізюмській районній СЕС категорично заперечують стан карантину. Але підвищену захворюваність все ж фіксують.

Джерело інфекції до цих пір не знайдене, але СЕС не поспішає попереджати городян про зростання захворюваності.

Епідеміологи обережні в оцінках: хворі знаходяться на обстеженні, остаточні діагнози поки не встановлені. «Це може бути і ГРЗ, і пневмонія, - припускає Тетяна Тонкошкур, заступник головного лікаря з епідемічних питань Харківською облСЕС. – В даному випадку тільки у п’яти хворих встановлений діагноз вірусного менінгіту».