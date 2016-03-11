Рада має намір ратифікувати конвенцію МОП про мінімальні норми соціального забезпечення
Верховна Рада України має намір ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці №102 про мінімальні норми соціального забезпечення, повідомила під час брифінгу голова парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова.
Рада має намір ратифікувати конвенцію МОП про мінімальні норми соціального забезпечення / Фото УНІАН
"Протягом останніх років Україна рухалася в напрямку ратифікації, змінювала своє законодавство й, нарешті, президент вніс до ВР законопроект про ратифікацію", - сказала Денісова.
За словами Денісової, ця конвенція гарантує громадянам мінімальний рівень базового соціального захисту. Конвенція діє в 30 країнах, і Україна стане 31 країною, що підпадає під її дію після ратифікації.
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Денісова зазначила, що за деякими показниками соціального захисту Україна перевершує вимоги конвенції. Водночас, за низкою параметрів соціального захисту потрібно провести посилення забезпечення.
Вона повідомила, що Україна взяла на себе зобов'язання приєднатися до цієї конвенції ще в 2006 році, коли ВР ратифікувала оновлену Європейську соціальну хартію.
Депутат зазначила, що її комітет доводитиме до парламентаріїв важливість ратифікації. "Сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект буде прийнято", - сказала Денісова.