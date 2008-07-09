Полтавські міліціонери реєстрували факти незаконного продажу трамадолу на померлих

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, органами прокуратури в результаті проведених перевірок виявлено численні факти порушень законодавства щодо протидії вільному поширенню та незаконному обігу трамадолу та інших сильнодіючих лікарських препаратів.

Зокрема, йдеться про порушення законодавства про ліцензування діяльності, пов’язаної з реалізацією і зберіганням трамадолу та інших наркотичних і сильнодіючих препаратів, продажем їх за відсутності рецептів лікарів та за рецептами, виписаними неуповноваженими особами. Також виявлено факти продажу трамадолу поряд із навчально-виховними закладами.

Усього за результатами перевірок прокурорами порушено 18 кримінальних справ, 7 з яких направлено до суду, внесено 224 документи прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто 76 посадових осіб.

У Генпрокуратурі наголошують, що органами місцевої виконавчої влади та державної системи профілактики більшості областей усупереч вимогам ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» не вжито достатніх заходів щодо протидії поширенню у молодіжному середовищі шкідливих звичок. Місцеві заходи чи програми, спрямовані на подолання негативних процесів серед дітей та молоді, мають формальний характер та належним чином не фінансуються.

Так, на виконання регіональної програми запобігання поширенню наркоманії в Одеській області у поточному році заплановано витратити 360 тис. грн., але фактично кошти не виділено. Недостатньо фінансуються профілактичні заходи у Волинській, Кіровоградській, Сумській та інших областях.

Прокурором міста Луганська направлено до суду кримінальну справу щодо одного зі співробітників луганської міліції, який сам реалізовував трамадол.

Про результати проведених перевірок поінформовано Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2008 року Кабінет міністрів України вніс трамадол до переліку наркотичних засобів.

Згідно з рішенням уряду, трамадол включений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2000 року №770.