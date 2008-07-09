Щоб жити довше, треба харчуватися низькокалорійними продуктами

Обмеження калорійності їжі дозволить уповільнити процес старіння організму, виявили американські учені Університету Сент-Луїса. Імовірно, механізм дії цієї асоціації полягає в зменшенні активності гормону щитовидної залози - triiodothyronine T3, який запобігає старінню тканин і дисфункції метаболізму. Скорочуючи приблизно по 300-500 споживаних калорій на день, можна досягти добрих біологічних ефектів для здоров`я, говорять дослідники.

Скорочення калорійності захищає від ризику багатьох загальних хвороб, включаючи рак, діабет і серцеві порушення. Лікарі відмітили, що менше калорій отримує людина, то швидше знижуються рівні гормону Т3 і тривалішим життя. Проте медики попереджають, що важливо вибирати правильну дієту, багату на поживні елементи, а не з`їдати тільки один десерт або бутерброд в добу.

ami-tass.ru