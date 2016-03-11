Crown Agents купуватиме лише зареєстровані в Україні ліки - МОЗ

В обговорені цього питання взяли участь члени Робочої групи з питань профільного супроводу державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, члени Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку, члени Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів, радіофармпрепаратів для лікування онкологічних хворих дорослого віку, а також представники пацієнтських організацій та громадськості.

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Заступник Міністра охорони здоров`я України Ігор Перегінець нагадав, що номенклатура лікарських засобів минулого року широко обговорювалася та проходила всі необхідні затвердження, і в ній використовувалися міжнародні непатентовані назви лікарських засобів.

«Список лікарських засобів було надано міжнародній організації, яка підготувала перелік можливих до закупівлі лікарських засобів. Нагадаю, що Crown Agents купуватиме лише зареєстровані в Україні лікарські засоби, за найнижчою ціною. Всі препарати з переліку проаналізує Державний експертний центр, який надасть вичерпну інформацію по кожній позиції: дані про клінічні дослідження, про історію використання препарату, тощо», - додав заступник Міністра охорони здоров`я України.

Свої висновки та обґрунтування щодо цих препаратів можуть надати медичні експерти.