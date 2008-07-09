Перша допомога при сонячних опіках

Почалося літо, а значить, самий час відправлятися на пляж. Якщо ви нехтували заходами безпеки і обгоріли на пекучому літньому сонці, то необхідно терміново приймати міри. Нижче приведено декілька рецептів, які допоможуть вам зняти біль і прискорити процес загоєння шкіри.

Засіб 1. Для приготування цього засобу вам потрібно буде мілко подрібнити листя подорожника, після чого, 4 столових ложки подрібненого листя необхідно залити 300 мл кип”яченої води. Настоюйте засіб протягом двох годин, а після закінчення цього часу змочіть в настої марлеву серветку і прикладайте до ураженої шкіри. Залиште на 15-20 хвилин, після чого, серветку потрібно зняти.

Засіб 2. Насипте на поверхню води у ванні жменю харчової соди, після чого, полежите недовго у ванні, а після процедури не витирайтеся, дайте содовій воді висохнути на шкірі.

Засіб 3. Якщо у вас немає алергії на алоє, то ви можете використовувати сік алоє для зняття болю і набряку.

Засіб 4. Допоможуть і вівсяні пластівці. Чотири столових ложки вівсяних пластівців необхідно подрібнити в кофемолці, після чого, залити їх 100 мл кип”яченої води. Коли пластівці трохи остигнуть, нанесіть теплу масу на шкіру і залиште на 10-15 хвилин. Після закінчення цього часу змийте пластівці прохолодною водою і нанесіть зволожуючий крем.

Засіб 5. Якщо у вас обгоріло обличчя, то добре справитися з цією проблемою огірок. Натріть його на тертушці і нанесіть масу на обличчя.

Залиште засіб на 15-20 хвилин, а після закінчення цього часу маску слід змити прохолодною водою або чайною заваркою