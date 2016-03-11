Мілдронат можуть виключити з допінг-списку заборонених препаратів для вживання спортсменами

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак отримав листа з Міжнародної федерації біатлону (IBU) щодо спортсменів, яких тимчасово звільнено за вживання мілдронату.

У листі наголошується, що на даний момент дію мельдонію на організм спортсменів науково не доведено, також науково не підтверджено термінів виведення препарату з організму, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

"У зв'язку з цим з боку міжнародних організацій ініційовано додаткове дослідження препарату. IBU звернулася до Медичної комісії з пропозицією: на період проведення досліджень та отримання результатів оголошення про санкції щодо спортсменів відкласти", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, анонсоване раніше на 30 березня засідання медичної комісії IBU, на якому має розглядатися питання про санкції щодо членів збірної України Ольги Абрамової та Артема Тищенка, може бути перенесено у зв'язку з особливими обставинами їх випадків та необхідністю додаткового вивчення справи.

Бринзак припустив, що в результаті цього рішення може бути введено або якийсь перехідний період щодо мілдронату, або взагалі його виключення зі списку заборонених.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вчені"Чи зможуть спортсмени в цей період брати участь у змаганнях під егідою IBU, стане відомо пізніше. Але новина ця важлива насамперед з тієї точки зору, що очки жіночої збірної України в естафеті за етап Кубка світу в Антхольці зняті не будуть", - зазначили в прес-службі ФБУ.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня вибухнув гучний допінг-скандал із застосуванням мілдронату, до якого були причетні 12 спортсменів. У тому числі два представники збірної України з біатлону і 6 російських спортсменів, включаючи суперзірок світового спорту Марію Шарапову, Семена Єлістратова, Павла Куліжникова.

Всі вони застосовували мілдронат (мельдоній), який міститься в списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) з 1 січня 2016 року.