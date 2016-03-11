Навіщо Україні уповноважений з питань сім’ї ще й від уряду

Про це йдеться у листі Української мережі за права дитини в Україні, переданому УНІАН.

"Українська мережа за права дитини висловлює Вам щиру повагу та запевняє у відданосі нашій спільній справі - забезпеченню та захисту прав дитини в Україні. Сьогодні, звертаємося до Вас щоб висловити свою стурбованість з приводу Постанови Кабінету Міністрів України № 131 від 26 лютого 2016 року, якою було засновано посаду Урядового уповноваженого з питань сім’ї (далі - «Уповноважений»)", - йдеться у документі.

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Експерти вважають, що заснування цієї посади суперечить загальним засадам адміністративної реформи. Згідно Концепції адміністративної реформи, затвердженої Указом Президента України № 810/98 від 22 липня 1998 року, завданням адміністративної реформи, поміж інших, є «формування ефективної організації органів виконавчої влади».

"По-перше, Уповноважений, фактично, не має права приймати жодні рішення, що мали б юридичну силу, а для виконання ним своїх повноважень, - відсутні будь-які механізми примусу. По-друге, для забезпечення діяльності Уповноваженого, передбачене створення апарату, яке, очевидно – призведе до додаткових витрат з державного бюджету. По-третє, завдання Уповноваженого, фактично, дублюють завдання профільних міністерств, зокрема – Міністерства соціальної політики. Відповідно, постає питання щодо ефективності зазначеної посади", - йдеться у зверненні.

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Там наголошується, що "однією з найкращих практик адміністративної реформи є зменшення кількості державних інституцій та більш ефективний розподіл повноважень між існуючими".

"За умов існування декількох профільних міністерств та громадських рад при міністерствах, заснування нового дорадчого органу без реальних повноважень вважаємо недоцільним. Пропонуємо Вам розглянути можливість створення єдиного центрального органу виконавчої влади (комітету, агентства), відповідального за розвиток, впровадження та контроль за дотриманням державної політики з питань дітей, сім’ї та молоді. Такий орган може значно оптимізувати витрати державного бюджету у зазначеній сфері, шляхом об’єднання відповідних функцій та повноважень, які, станом на сьогодні – розподілені між декількома профільними міністерствами, що значно уповільнює процес розвитку державної політики та виконання посадовими особами своїх службових обов’язків", - зазначається у зверненні.