Ведення щоденника допомагає схуднути

Вчені стверджують, що ведення щоденника з детальним переліком з`їденої їжі і підрахунком одержаних з нею калорій - прекрасний засіб для схуднення. До такого висновку вони дійшли, попрацювавши протягом 6 місяців з групою з 1685 чоловіків і жінок середнього віку.

Всі учасники експерименту одержали загальні рекомендації по харчуванню і вправах, частина їх повинна була вести продуктовий щоденник. Через іврокуа виявилось, що ті, хто щодня аналізував свій раціон, схуднули в 2 рази більше, ніж ті, хто не вів щоденники.

Зв`язок з схудненням тут очевидний. Записи допомагають обчислювати джерела зайвих калорій і розробляти правильніший раціон.

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