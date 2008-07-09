11 супер-продуктів, які ви ігноруєте

Експерт вобласті харчування і автор книг, присвячених цьому найважливішому питанню, Джоні Боуден склав список здорових продуктів, які люди, що піклуються про своє благополуччя, повинні вживати в їжу, але чомусь не роблять цього.

Крім того, його улюблені продукти, такі як (портулак, гуава, або ягоди годжи) не завжди доступні звичайному споживачеві супермаркетів. Автор книги "150 найздоровіших продуктів на Землі" скоректував свій список так, щоб згадувані продукти були не тільки корисні, але і доступні.

1. Буряк: Доктор Боуден упевнений, що буряк - прекрасне джерело фолієвої кислоти природних червоних пігментів, які допомагають боротися з раком. Як вживати: свіжим, або в салаті. Підданий термообробці, буряк втрачає властивості могутнього антиоксиданту.

2. Капуста. Багата поживними речовинами, такими як сульфорафан, підсилювач дії протиракових ензимів. Як вживати: нашаткованою по-азіатски, або як хрустке доповнення до бургерам і сандвічів.

3. Cалат. Цей овоч, багатий каротиноїдами, збереже здоров`я ваших очей. Як вживати: подрібнити і заправити оливковим маслом

4. Кориця: Ваш помічник в боротьбі з коливаннями цукру в крові, а також рівня холестерину. Як вживати: додавати в каву або вівсяні пластівці

5. Гранатовий сік. Знижує кров`яний тиск і багатий антиоксидантами. Як вживати: просто випийте!

6. Чорнослив. Відмінний антиоксидант. Як вживати:запекти разом з копченим окороком

7. Насіння гарбуза. Це сама поживна частина гарбуза. Крім того, містить магній. Достатня кількість мінералів в організмі понизить вірогідність ранньої смерті. Як вживати: Приготувати як закуску, підсмаживши на сковороді, або покришити в салат.

8. Сардини. Доктор Боуден називає їх "здорова їжа в банці". Сардини багаті омега-3 кислотами і кальцієм. Також містять залізо, магній, фосфор, калій, цинк, мідь і марганець - важливі доповнення вітамінів групи B. Як вживати: вибирайте сардини в оливковому маслі. Сардини добре додавати в салат, а також готувати з ними тости. Крім того, можете додати цибулю, діжонську гірчицю і приготувати "рибну пасту".

9. Імбир. "Цар всіх приправ", він володіє сильними протизапальними властивостями. Як вживати: додайте в омлет або до овочевих блюд.

10. Заморожені ягоди чорниці. Чорниця не втрачає своїх властивостей навіть і при заморожуванні, і доступна круглий рік. Згідно з дослідженнями, регулярне вживання цієї ягоди здатне поліпшити пам`ять. Як вживати: додайте ягоди в йогурт або молочний шоколад. Покришіть мигдалевої стружки.

11. Гарбуз - низькокалорійний овоч, багатий клітковиною і вітаміном А, що відповідає за імунну систему. Як вживати: Разом з маслом, корицею і мускатним горішком.

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