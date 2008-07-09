З 1994 року чисельність населення Криму скоротилася на 12%

У період із 1994 року до цього часу чисельність населення автономії скоротилася більш ніж на 268 тис. осіб, або на 12,0%, і станом на 1 червня 2008 року становила 1 967,8 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Головного управління статистики в АРК, більшою мірою скорочення населення торкнулося міської місцевості.

За січень-травень 2008 р. чисельність населення скоротилася на 3,3 тис. осіб. Скорочення населення обумовлене тільки природним спадом - 5,2 тис. осіб, який дещо пом`якшив міграційний приріст - 1,9 тис. осіб.

Фахівці зазначають позитивні тенденції, які намітилися в демографічній ситуації Криму за 5 місяців поточного року. Так, кількість народжених становить 8,6 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2007 року, кількість померлих зросла на 2,3%, проте абсолютні цифри залишаються достатньо високими - померло 13,8 тисяч осіб. Темпи приросту кількості народжених випереджають темпи приросту кількості померлих.

Крім того, в автономії спостерігається стабільний позитивний приріст у міграційних процесах, тобто переважання кількості прибулих над кількістю вибулих, проте при цьому міграційний приріст знизився на 10,9%.

Число зареєстрованих шлюбів трохи перевищує число зареєстрованих розлучень і становить відповідно 3,3 і 3,0 тис.

Разом із тим, існують і негативні тенденції. Зокрема, має місце зростання смертності дітей у віці до 1 року. За 5 місяців поточного року темп приросту цього показника становив 9,0%. Зниження кількості зареєстрованих шлюбів і розлучень становило відповідно 11,9% і 7,8%. Основними причинами смертності населення, як і раніше, залишаються хвороби системи кровообігу, новоутворення й зовнішні причини.