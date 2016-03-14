Протягом двох місяців в Україні ліквідовано 179 нарколабораторій
Національна поліція України протягом двох місяців виявила та припинила злочинну діяльність трьох організованих наркоугруповань і ліквідувала 179 нарколабораторій, центрів виготовлення і вживання наркотиків.
Протягом двох місяців ліквідувала 179 нарколабораторій та осередків вживання наркотиків в Україні / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.
За наявними даними, також за цей період ліквідовано 6 міжнародних каналів надходження наркотиків в Україну, задокументовано 30 фактів збуту сильнодіючих лікарських засобів і 44 факту порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, з незаконного обігу вилучено майже 200 кг наркотичних засобів та психотропних речовин.
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«Підрозділ став «єдиним організмом», який ефективно протидіє наркозлочинності. Найголовніше - нам зараз не зменшити цю ініціативу, не втратити цю мотивацію», - зазначили у відомстві.