В Україні триває тиждень доступності виборчого процесу для людей з обмеженими можливостями

Як повідомила прес-служба президента, захід має на меті привернути увагу суспільства на бар’єри, які ускладнюють, а деколи й унеможливлюють рівну участь людей з інвалідністю в політичному житті, створити підґрунтя для розробки із залученням зацікавлених сторін стратегії щодо забезпечення та заохочення повного й рівноправного включення людей з інвалідністю в демократичний політичний та виборчий процес.

В цей період IFES також проводить заходи з навчання за міжнародною системою BRIDGE щодо прав людей з інвалідністю, а також презентує рекомендації провідного міжнародного експерта з доступності виборчого процесу та засновника ElectionAccess.org Вірджинія Аткінсон «Рівний доступ: як включити людей з інвалідністю у вибори і політичні процеси».

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Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) - неприбуткова міжнародна організація, яка підтримує право громадян на участь у вільних і справедливих виборах.