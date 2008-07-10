Вчені з`ясували причини ожиріння у юних дівчат

Дівчата під час дорослішання можуть гладшати від браку сну, пристрасті до алкоголю й інтернет-серфінгу, заявляють учені з Гарварда.

Доктор Кетрін Беркі, керівник дослідження, заявляє про те, що дівчата, досягаючи юнацького віку, досить часто набирають вагу більше за норму, але причини такого стану не завжди були ясні. Тому фахівці обстежили більше 5 тисяч дівчат у віці від 14 років до 21 року в усіх 50-ти штатах США.

У ході дослідження учасниць експерименту попросили описати свій спосіб життя упродовж року. Зокрема, вони повинні були розповісти, скільки годин вони витрачали на сон, Інтернет, скільки випивали в день спиртного й кави.

Виявилося, що ті дівчата, які найбільше часу проводили в Інтернеті, захоплювалися алкогольними напоями й мало спали, додали у вазі більше норми. Так, дівчата 18 років і більше, які два або більше разів на тиждень пили алкогольні напої й спали менше шести годин на добу, а також проводили багато часу за інтернет-серфінгом, набрали приблизно на два кілограми за рік більше, ніж інші учасниці експерименту.

Що стосується напоїв, то вчені не виявили ніякого взаємозв’язку між вживанням кави й збільшенням ваги.

korrespondent.net