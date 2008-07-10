Система “Керованого навчання” для дітей з ДЦП впроваджується в Україні

Білоцерківський дитячий оздоровчий центр “Шанс” за допомогою польських партнерів та фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” впроваджує інноваційну для України систему “Керованого навчання”, що забезпечує комплексну медико-педагогічну реабілітацію дітей з церебральним паралічем.

Про це прес-конференції в УНІАН повідомив директор центру Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Він зазначив, що попри значну кількість офіційних заяв, ухвалених законів, не видно суттєвих змін, держава не вирішує проблем включення інвалідів у життя суспільства, сприяє формуванню їх споживацьких інтересів та самоізоляції.

В.КРИЖАНІВСЬКИЙ підкреслив, що “ми практично не бачимо дітей з особливими потребами на вулицях”, у громадських місцях, а їхні родини залишились сам-на-сам зі своїми проблемами. Водночас він запевняє, що діти-інваліди не потребують жалості, яка позбавляє їх шансів на повноцінне життя у дорослому віці, натомість їм потрібні реабілітація, освіта і навчання самостійності.

Саме з цією метою центр “Шанс” запроваджує систему “Керованого навчання” для комплексної реабілітації дітей раннього віку з органічними ураженнями нервової системи.

У свою чергу, директор Товариства допомоги неповносправним дітям “Крок за кроком” (Замость, Польща) Марія КРУЛЬ розповіла, що система “Керованого навчання” чи “метод Петьо” було винайдено в Угорщині, після чого він набув поширення у багатьох інших країнах. За її словами, його особливість полягає в об’єднанні заходів із соціального захисту, навчання та реабілітації таких дітей.

М.КРУЛЬ повідомила, що фактично це дитячі садки для дітей з обмеженими можливостями, де працює колектив різнопланових спеціалістів, які вчать дітей самостійно рухатись, обслуговувати самих себе, спілкуватися та інтелектуально розвиватись. Вона зазначила, що подібні центри не тільки дають можливості для комплексного розвитку дітям з обмеженими можливостями, а й також дозволяють їхнім батькам не бути постійно “прикутими” до своєї дитини, щоденно ходити на роботу і просто відчувати себе так само, як і батьки здорових дітей.

Голова Національного фонду реабілітації (Варшава, Польща) Барбара МАЗУРЕК додала, що такі установи в Польщі з’явились за ініціативи батьків неповносправних дітей, але в основному їхнє фінансування здійснює держава. Крім бюджетного фінансування є ще й кошти, які залучають спеціальні цільові фонди. Ці гроші можуть бути залучені тільки на чітко визначені заходи і їх використання суворо контролюється. Б.МАЗУРЕК підкреслила, що громадські ініціативи у цьому секторі як правило значно ефективніші, ніж державні, і обходяться дешевше, тому держава погоджується віддавати значну частину коштів для реалізації неурядовим організаціям.