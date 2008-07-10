Виявлено новий наркотик
09:24, 10 липня 2008Країна
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Ним можуть стати деякі продукти
Американські вчені висунули припущення, що до деяких продуктів може виникати стійка прихильність, яку можна порівняти з наркотичною залежністю.
Дослідники виявили декілька груп таких продуктів, серед них шоколад і солодкі газовані напої.
Проте головним відкриттям учених став сир.
З`ясувалося, що сир містить велику кількість казеїну - білка, при розщеплюванні якого виробляється опіумна речовина, що за своїм складом дуже нагадує морфій.
З віком людина, яка споживає багато сиру, стає заручником власної пристрасті.
Американські лікарі розробили тритижневу дієту і програму способу життя, що допомагає огрядним людям розлучитися з "харчовими" наркотиками.
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