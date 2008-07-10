Виявлено новий наркотик

Американські вчені висунули припущення, що до деяких продуктів може виникати стійка прихильність, яку можна порівняти з наркотичною залежністю.

Дослідники виявили декілька груп таких продуктів, серед них шоколад і солодкі газовані напої.

Проте головним відкриттям учених став сир.

З`ясувалося, що сир містить велику кількість казеїну - білка, при розщеплюванні якого виробляється опіумна речовина, що за своїм складом дуже нагадує морфій.

З віком людина, яка споживає багато сиру, стає заручником власної пристрасті.

Американські лікарі розробили тритижневу дієту і програму способу життя, що допомагає огрядним людям розлучитися з "харчовими" наркотиками.

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