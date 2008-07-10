Буковина демонструє позитивну динаміку вирішення проблем охорони здоров’я

“Те, що буковинська влада зробила для медицини краю за минулий і 2008 рік, варто поваги”, - так оцінив результати Року медицини, ініційованого на Буковині 2007-го року головою ОДА Володимиром Кулішом, Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

Перебуваючи 8 липня з робочим візитом у Чернівецькій області, він відзначив значне зниження показників дитячої смертності в області, які до минулого року були найвищими в Україні, а також позитивно оцінив ініціативи влади щодо винесення за межі обласного центру туберкульозного диспансеру.

Під час зустрічі з керівництвом краю Міністр повідомив про плани уряду стосовно значного підвищення заробітної плати медикам з наступного року і про пріоритети сімейної медицини, що передбачає забезпечення сімейних лікарів, направлених на роботу в сільську місцевість, службовим житлом і транспортом. Голова облдержадміністрації повідомив про готовність обласної влади проводити спільні з міністерством колегії на базі обласних медичних закладів і висловив пропозицію знайти механізми співфінансування оснащення лікувальних закладів краю, які будуються за рахунок обласного бюджету. Зокрема, за рахунок перевиконання надходжень від області до Державного бюджету, які б частково могли повертатися в регіон. Володимир Куліш передав Міністрові перелік об’єктів, які потребують фінансової підтримки уряду, серед яких – Хотинська центральна районна лікарня і пологовий будинок, Герцаївська районна лікарня (наразі триває її добудова).

Василь Князевич також мав зустріч з медичною громадськістю Буковини, де повідомив про завдання, накреслене Кабінетом Міністрів: за час каденції уряду продовжити життя українців щонайменше на 3 роки. Відповідаючи на запитання медиків та журналістів, Василь Князевич зазначив, що Україні потрібно “5-7 років для того, щоб пройти шлях реформування медицини – починаючи від іншого підходу до підготовки кадрів і закінчуючи наданням послуг нової якості”. Міністр, зокрема, повідомив, що передбачається запровадження експерименту з наданням інсуліну хворим на цукровий діабет, коли не держава централізовано закуповуватиме ліки, а кошти на них надаватимуться персоніфіковано хворим. Численними були запитання щодо працевлаштування випускників медвузів за спеціальністю “медична психологія”, системному вирішенню проблеми Міністр пообіцяв цілковите сприяння.

Міністр побував у Чернівецькій міській дитячій лікарні, у Заставнівській центральній районній лікарні та її пологовому і реанімаційному відділеннях, ознайомився з умовами перебування вихованців багатодітної родини настоятеля Банченського монастиря Михайла Жара, який усиновив та взяв під опіку близько 150 дітей, серед яких – діти з важкими фізичними вадами. У родині М.Жара міністр вручив почесні грамоти людям, які допомагають у догляді за дітьми. Василь Князевич залишився задоволений змінами в медичній галузі краю і обіцяв сприяння сільським лікарським амбулаторіям, допомогу в їх забезпеченні санітарним автотранспортом, а також сприяння в забезпеченні обладнанням центру реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи, який незабаром відкриється в Чернівцях.