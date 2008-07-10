Британець насмерть отруївся водою

44-річний житель Великобританії Ендрю Торнтон помер після того, як випив близько 10 літрів води протягом 8 годин. Торнтон страждав хронічним запаленням ясен і у величезних кількостях пив холодну воду, щоб угамувати біль, оскільки боявся приймати знеболювальні препарати.

Чоловік відчув нездужання і був доставлений в лікарню Бредфорда на початку грудня минулого року. Оскільки у хворого спостерігалося порушення координації рухів і він насилу говорив, лікарі вирішили, що він п`яний, проте алкоголю в його крові виявлено не було.

Як з`ясувалося, симптоми, що спостерігалися, були викликані порушенням балансу електролітів в тканинах мозку унаслідок водної інтоксикації. Безпосередньо перед госпіталізацією Торнтон випив близько 10 літрів (17 пінт) холодної води, приблизно стільки ж води він випивав протягом попередніх двох днів.

Медики спробували врятувати чоловіка, вводячи йому концентрированный сольовий розчин, проте через добу хворий помер від зупинки серця.

За словами матері покійного Еліс Торнтон, її син протягом довгого часу страждав хронічним запаленням ясен, і регулярно пив холодну воду, щоб угамувати біль. Британець не хотів приймати знеболювальні препарати, оскільки побоювався алергічних реакцій.

Водна інтоксикація (отруєння) – порушення водно-сольового обміну в організмі, викликане надлишком води в організмі. Перші ознаки отруєння водою – запаморочення і блювота, за відсутності лікування можливий летальний результат. Найчастіше жертвами водного отруєння стають професійні спортсмени, наприклад –бігуни-марафонці, що у великих кількостях п`ють воду під час забігів.

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