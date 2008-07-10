Курці більше страждають від болю в спині

Курці більше страждають від хронічних болів у попереку. Це з`ясувалося в результаті аналізу опитування, виконаного Монікою Зіммерман-Стензель і її колегами.

У 2003 Інститут Роберта Коха опитав більше 8000 приватних осіб в ході телефонного обстеження здоров`я. Питання включали суспільні і демографічні теми, а також стиль життя і здоров`я. На основі зібраних даних автори вивчили залежність між курінням і хронічними поперековими болями.

Їх оцінка показує, що курці або ті, хто палив раніше, страждають хронічними болями частіше, ніж не-курці. Кількість років, протягом яких суб`єкти палили, була вирішальною. Суб`єкти, які палили тютюн більше 16 років з удвічі більшою вірогідністю страждали від хронічних болів в спині, ніж люди, які палили менше 10 років.

Вірогідність спинних болів була ще збільшена у людей, які палили довше 26 років. З іншого боку, частота з якою ці люди вживали тютюн і кількість диму не грали ролі.

Проте, автори відзначають, що куріння не обов`язково викликає хронічні болі в спині. Можливо, люди з хронічними болями в спині палять, щоб полегшити біль. Точний зв’язок між курінням і болем повинна бути з”ясований в більш відповідних дослідженнях. Вони могли б запропонувати додаткові можливості для запобігання хронічним поперековим болям або мотивованому цим курінню

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