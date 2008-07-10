Плюси і мінуси контактних лінз

Багато хто вважає, що лінзи вже зовсім скоро повністю витіснять окуляри. Чи та варто піддаватися загальному пориву і купувати лінзи? Чи шкідливі вони? Давайте спробуємо розібратися у всіх плюсах і мінусах контактних лінз.

Багато хто не знає, які лінзи краще всього вибрати: м`які або жорсткі. Це вже кому які підійдуть. Комусь простіше носитиме м`які, а хтось краще за себе відчуває в жорстких. Визначити, які підійдуть вам, ви можете «дослідним шляхом», або, одержавши вичерпну інформацію від фахівця. При цьому необхідно відзначити, що другий варіант є найбільш відповідним. Лінзи є найбільш відповідним варіантом для людей з поганим зором. Річ у тому, що обзір в лінзах майже природний, а не обмежений, як в окулярах. Тим більше що носіння лінз дає можливість вам носити сонцезахисні окуляри. Будь-які лінзи слід знімати на ніч. Вночі очі повинні відпочивати, а в лінзах повноцінного відпочинку не вийде.

Краще знімати лінзи і тоді, коли вам належить купатися в хлорованій воді. А ось морську воду лінзи переносять досить легко і навіть роздратування очей не виникає. Найзлішим ворогом лінз є пил, який оточує нас, коли ми займаємося генеральним прибиранням, або проходимо по запорошеному путівцю. Тому, необхідно завжди носити з собою контейнер і розчин, щоб в будь-якій ситуації можна було привести в порядок свої лінзи. Дуже важливо стежити за своїми очима. При виникненні будь-яких неприємних відчуттів на якийсь час відмовтеся від носіння лінз, а якщо неприємні відчуття не пройшли протягом декількох днів, то зверніться за допомогою до фахівця. Краще всього вибирати лінзи на короткий термін. Зараз існують лінзи, які розраховані на один місяць або навіть день. Це допомагає очам легше переносити носіння лінз, а, крім того, полегшує догляд за лінзами