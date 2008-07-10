Відновлення шкіри в домашніх умовах

Для приготування поновлюючих вітамінних масок як можна краще підходять овочі і фрукти. Такі маски не потрібно довго готувати, а відразу після приготування їх можна наносити на обличчя і залишати на п`ятнадцять-двадцять хвилин. Для того, щоб відновити шкіру, яка вже достатньо настраждалася від шкідливої дії ультрафіолетових променів, спробуйте маски, рецепти яких приведені нижче.

Маска 1 . Для приготування цієї маски вам потрібно буде натерти на тертушці одну велику грушу. Узяти сто грамів промитого рису і зварити до повного розварювання в несолоній воді. Розварену кашку необхідно змішати з тертою грушею. Одержану теплу масу необхідно нанести на шкіру обличчя і залишити на п`ятнадцять хвилин. Після закінчення цього часу маску слід змити прохолодною водою і протерти ообличчя тоніком. Маска з груші не тільки добре живить шкіру, але і відмінно очищає.

Маска 2. Для того, щоб приготувати цю маску вам потрібно буде пропустити через м`ясорубку один баклажан невеликого розміру, після чого, почекавши, доки виділитися сік, додати одну чайну ложку яблучного соку. Суміш потрібно ретельно перемішати. Масу потрібно товстим шаром нанести на шкіру обличчя і шиї і залишити на п`ятнадцять хвилин. Після закінчення цього часу змийте маску прохолодною водою. Після процедури необхідно нанести на шкіру обличчя і шиї живильний крем.

Маску з баклажанів рекомендовано робити на ніч один раз в тиждень. Така маска рекомендована до застосування, якщо ваша шкіра загрубіла і пожразнена. Вже після першої процедури ви відмітите, що стан шкіри помітно покращився.