Відновлення шкіри в домашніх умовах
Корисні маски з овочів і фруктів
Для приготування поновлюючих вітамінних масок як можна краще підходять овочі і фрукти. Такі маски не потрібно довго готувати, а відразу після приготування їх можна наносити на обличчя і залишати на п`ятнадцять-двадцять хвилин. Для того, щоб відновити шкіру, яка вже достатньо настраждалася від шкідливої дії ультрафіолетових променів, спробуйте маски, рецепти яких приведені нижче.
Маска 1. Для приготування цієї маски вам потрібно буде натерти на тертушці одну велику грушу. Узяти сто грамів промитого рису і зварити до повного розварювання в несолоній воді. Розварену кашку необхідно змішати з тертою грушею. Одержану теплу масу необхідно нанести на шкіру обличчя і залишити на п`ятнадцять хвилин. Після закінчення цього часу маску слід змити прохолодною водою і протерти ообличчя тоніком. Маска з груші не тільки добре живить шкіру, але і відмінно очищає.
Маска 2. Для того, щоб приготувати цю маску вам потрібно буде пропустити через м`ясорубку один баклажан невеликого розміру, після чого, почекавши, доки виділитися сік, додати одну чайну ложку яблучного соку. Суміш потрібно ретельно перемішати. Масу потрібно товстим шаром нанести на шкіру обличчя і шиї і залишити на п`ятнадцять хвилин. Після закінчення цього часу змийте маску прохолодною водою. Після процедури необхідно нанести на шкіру обличчя і шиї живильний крем.
Маску з баклажанів рекомендовано робити на ніч один раз в тиждень. Така маска рекомендована до застосування, якщо ваша шкіра загрубіла і пожразнена. Вже після першої процедури ви відмітите, що стан шкіри помітно покращився.